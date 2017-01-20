Рига, 20 января, 2017, 18:17 — ИА Регнум. В 2016 году по факту несоответствующего использования средств из фондов ЕС в Латвии было открыто 16 уголовных дел и предотвращено мошенничество на сумму более 20 млн евро, свидетельствуют данные Госполиции, сообщает портал Mixnews.lv.

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В минувшем году общий предотвращенный ущерб в денежном выражении был больше, чем годом ранее (2015 году — 14 млн евро). Расследованием преступлений со средствами из фондов ЕС занимается управление по борьбе с экономическими преступлениями. По данным управления, в основном мошенничеством занимаются организованные группы, в состав которых входят действующие или бывшие предприниматели. В своих схемах они часто используют предприятия из других стран ЕС или оффшорные фирмы. Также, в расследовании преступлений со средствами из фондов ЕС управление по борьбе с экономическими преступлениями сотрудничает с министерствами финансов, земледелия, Госканцелярией.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, полиция Латвии пресекла деятельность преступной группировки, состоящей из латвийских и зарубежных бизнесменов, которые обманным путем получили более двух миллионов евро из полагающихся Латвии структурных фондов ЕС. Как стало известно, мужчина 1973 года рождения подал в Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) проект, общие расходы которого превышают 10 млн евро. Указав, что он получил в банке заем в размере 10 млн евро, и «доказав» это с помощью других участников преступной группы, путем искусственного оборота денег на своих же счетах, ввел таким образом ЛАИР в заблуждение, и смог получить более 2 млн евро для дальнейшей реализации проекта.

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