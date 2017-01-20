Вильнюс, 20 января, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы после того, как сегодня, 20 января, Минфин отстранил от должности попавшего в коррупционный скандал руководителя этого ведомства Дайнораса Брадаускаса, объявила, что активно сотрудничала с Министерством финансов во время расследования о нарушении служебной дисциплины начальника ГНИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Picserver.org Коррупция

«Вся информация, собранная во время расследования и полученная от Министерства финансов, будет тщательно проанализирована, чтобы не осталось места различным интерпретациям по поводу прозрачности самого учреждения и деятельности его работников. ГНИ будет активно сотрудничать с Министерством финансов во время проверки процедур учреждения», — утверждают в ведомстве.

«Государственной налоговой инспекции, как показало исследование, проведенное в конце 2016 года, доверяют 72% руководителей предприятий. Задача учреждения — своими принципиальными действиями доказать, что доверие не было получено авансом. Мы оценим всю полученную информацию, собранную во время расследования, и, если будет установлен риск, компетентные эксперты ГНИ пересмотрят решения, связанные с налогоплательщиками, упомянутыми в этой истории», — говорит временный начальник ГНИ Артурас Клераускас.

В ГНИ отмечают, что «эта история не повлияет на администрирование налогов или качество предоставляемых услуг». «В 2015 году ГНИ превысила план национального бюджета на 2% — собрано на 130 млн евро больше, чем планировалось, в 2016 году план превышен на 3,4% — было собрано почти на 233 млн евро больше», — отметили в ведомстве.