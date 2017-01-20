Вашингтон, 20 января, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Причиной ухудшения отношений между Россией и США является то, что они с разных точек зрения рассматривают политику друг друга, считает обозреватель The National Interest Тед Гален Карпентер, объясняя события последних 20 лет.

Publicdomainpictures.net Американское понимание политики

Автор «неожиданно» вспомнил, что расширение НАТО началось еще в 1998 году, во время президентства Бориса Ельцина, в то время как американские чиновники называют это своей реакцией на «агрессивную политику» Владимира Путина.

Удивительно, но обозреватель издания отметил, что со времен вторжения НАТО в Югославию до недавнего размещения американских сухопутных войск в Польше раздражение Москвы политикой США и НАТО лишь возрастало, достигнув максимума напряженности в последние месяцы правления администрации Обамы.

При этом Карпентер замечает, что Москва считает свою политику в отношении Украины настолько же оправданной, насколько американцы считают обоснованными свои действия в Европе.

Автор материала приходит к шокирующему читателя выводу, что Вашингтон более виноват в ухудшении российско-американских отношений, хотя ответственность за это все-таки возлагает на обе стороны.

По мнению Карпентера, отрицать существование сфер влияния, которые Россия считает важными для своей безопасности, может или наивный или в высшей степени заносчивый человек.

В заключении обозреватель The National Interest Тед Гален Карпентер отмечает, что у администрации Дональда Трампа есть реальная возможность восстановить нормальные отношения с Москвой. Тем более что альтернативой процессу снижения напряженности будет опасная конфронтация с Россией, располагающей многочисленным ядерным арсеналом.