NI: Причина ухудшения отношений России и США — разное понимание политики
Вашингтон, 20 января, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Причиной ухудшения отношений между Россией и США является то, что они с разных точек зрения рассматривают политику друг друга, считает обозреватель The National Interest Тед Гален Карпентер, объясняя события последних 20 лет.
Автор «неожиданно» вспомнил, что расширение НАТО началось еще в 1998 году, во время президентства Бориса Ельцина, в то время как американские чиновники называют это своей реакцией на «агрессивную политику» Владимира Путина.
Удивительно, но обозреватель издания отметил, что со времен вторжения НАТО в Югославию до недавнего размещения американских сухопутных войск в Польше раздражение Москвы политикой США и НАТО лишь возрастало, достигнув максимума напряженности в последние месяцы правления администрации Обамы.
При этом Карпентер замечает, что Москва считает свою политику в отношении Украины настолько же оправданной, насколько американцы считают обоснованными свои действия в Европе.
Автор материала приходит к шокирующему читателя выводу, что Вашингтон более виноват в ухудшении российско-американских отношений, хотя ответственность за это все-таки возлагает на обе стороны.
По мнению Карпентера, отрицать существование сфер влияния, которые Россия считает важными для своей безопасности, может или наивный или в высшей степени заносчивый человек.
В заключении обозреватель The National Interest Тед Гален Карпентер отмечает, что у администрации Дональда Трампа есть реальная возможность восстановить нормальные отношения с Москвой. Тем более что альтернативой процессу снижения напряженности будет опасная конфронтация с Россией, располагающей многочисленным ядерным арсеналом.