Москва, 20 января, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов посетил сегодня, 20 января, Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. В Москве визит казахстанского министра оценили как важное событие в контексте многоуровневого российско-казахстанского диалога и координации деятельности внешнеполитических ведомств в духе союзнических отношений и стратегического партнёрства между нашими странами.

Mid.ru Сергей Лавров и Кайрат Абдрахманов

Это первый зарубежный визит Кайрата Абдрахманова в качестве главы МИД Казахстана. Напомним, указ о его назначении подписал в конце декабря минувшего года президент Нурсултан Назарбаев. Одновременно он освободил Абдрахманова от должности постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций. Родившийся в 1964 г. историк по образованию Кайрат Абдрахманов работал также Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Австрии, Израиле, Постоянным Представителем Республики Казахстан при международных организациях в г. Вене, Постоянным Представителем Республики Казахстан при ОБСЕ, заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

Как сообщает МИА «Казинформ», визит главы внешнеполитического ведомства Казахстана начался с церемонии возложения цветов к памятнику Абая и к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля. Затем Кайрат Абдрахманов встретился с Сергеем Лавровым и обсудил широкий спектр вопросов казахстанско-российского сотрудничества, а также обменялся мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Поздравив Абдрахманова с назначением на пост министра иностранных дел Республики Казахстан, глава МИД РФ подчеркнул, что разделяет линию на поддержание преемственности в отношениях между союзническими странами, которые развивают отношения стратегического партнерства. Он высоко оценил готовность главы МИД посетить Россию вскоре после назначения на ответственный пост.

Комментируя выбор места для проведения встречи по Сирии, Лавров заявил, Астана «как нельзя лучше» подошла в качестве площадки для встречи делегаций правительства и оппозиции Сирии. Он выразил надежду, что администрация избранного президента США Дональда Трампа делегирует на переговоры по Сирии в Астане ближневосточного эксперта. С самого начала процесса по урегулированию сирийского кризиса Казахстан, по словам главы МИД РФ, стремился содействовать их успеху. «Всем, и правительству, и группам оппозиции, это место подошло как нельзя лучше, — подчеркнул Лавров. — Поэтому здесь есть все основания рассчитывать, что возможности Астаны ненавязчиво, корректно предлагать свои услуги здесь как никогда востребованы».

При подготовке межсирийских переговоров стояла задача обеспечить инклюзивный характер этого процесса. «Усилия в этом направлении предпринимали целый ряд стран, — напомнил он. — В развитие этих инициатив наши казахстанские друзья внесли свой вклад, собрали оппозиционеров, которые были готовы встретиться под их зонтиком, и была образована так называемая астанинская группа.

Со своей стороны министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что его страна создаст максимально благоприятные условия для успеха предстоящих переговоров по Сирии в Астане. «Сейчас идет интенсивная подготовка, организационная, логистическая, с точки зрения протокола… — сказал он. — Это комплексная работа, которая в эти часы идет в Астане».

Россия и Казахстан выступают за объединение усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом на основе международного права и без двойных стандартов, подчеркнул Лавров. В ходе встречи главы МИД России и Казахстана проанализировали ситуацию в контексте региональной безопасности в Центральной Азии и прежде всего с учетом географической близости двух стран к основным зонам террористической активности на Ближнем Востоке, в Афганистане. «Мы едины в том, что борьба с терроризмом может быть эффективной только при объединении усилий всего мирового сообщества с опорой на международное право без двойных стандартов», — отметил он.

Главы внешнеполитических ведомств России и Казахстана обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). «Мы договорились продолжать оказывать дипломатическую поддержку развитию контактов ЕврАзЭС с третьими странами и их объединениями, — подчеркнул он. — Договорились продолжать координацию позиций и поддержку друг друга в различных международных форматах, включая ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС, обменялись мнениями об актуальных вопросах повестки дня этих международных структур и о тех задачах, которые они решают на данном этапе».