Рига, 20 января, 2017, 18:04 — ИА Регнум. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии в 2016—2017 академическом году в учреждениях высшего образования страны учится 82,9 тыс. студентов, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим учебным годом, сообщает портал Lsm.lv.

Валентин Волков. Вузовцы. 1947

По информации ЦСУ, в стране насчитывается 56 вузов — 20 высших школ и 26 колледжей. В вузах преобладают гуманитарные и социальные науки — их изучает 42,9% студентов. Число «гуманитариев» в 2016 году по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 6,3%, а будущих инженеров и «естественников» — увеличилось на 2,6%. Больше половины студентов (54,8%) получают высшее образование за свой счет. За остальных платит государство и самоуправления.

Стоит отметить, что за последние шесть лет резко снизилось количество выпускников вузов. Так, в 2016 году дипломы о высшем образовании получили 15,8 тыс. человек, что на 7,2% меньше, чем в 2015, и на 40,5% меньше, чем в 2010. Примечательно, что 10,4 тысячи новых дипломированных специалистов (65%) — женщины.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за последние 10 лет число учеников в Латвии снизилось на треть — если раньше их было около 300 тысяч, то сейчас менее 200 тысяч. Главными причинами сокращения числа учеников в Латвии, по-прежнему являются низкая рождаемость и массовая миграция в более благополучные страны ЕС.

Согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.

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