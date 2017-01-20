Тбилиси, 20 января, 2017, 18:02 — ИА Регнум. В целом текст действующей Конституции Грузии хороший и соответствует международным стандартам, но его можно улучшить, — заявил президент Венецианской комиссии Джани Букиккио после встречи с председателем парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Maina Kiai Джанни Букиккио (второй справа)

По его словам, у Венецианской комиссии были определенные замечания по отдельным вопросам, отраженным в действующей Конституции после внесенных в нее в 2010 году изменений.

Букиккио с сожалением отметил, что взаимоотношения с предыдущей конституционной комиссией были не такими успешными, и выразил надежду, что новая конституционная комиссия приведет Конституцию Грузии в полное соответствие с европейскими и международными стандартами.

«В парламенте предыдущего созыва уже была конституционная комиссия, которая, с сожалению, не была успешной. Сейчас, думаю, достичь успеха можно. Я приветствую стремление председателя парламента и парламента Грузии учесть рекомендации Венецианской комиссии. Наша общая цель — приведение Конституции Грузии в полное соответствие с европейскими и международными стандартами», — подчеркнул Джани Букиккио.