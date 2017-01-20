Тбилиси, 20 января, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Все те рекомендации, которые предоставит Грузии Венецианская комиссия Совета Европы в связи с проектом изменений в Конституцию, будут внимательно изучены, заявил после встречи с президентом Венецианской комиссии Джани Букиккио председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

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«Мы заявили, что парламент Грузии не примет ни одну норму, которая с правовой точки зрения будет негативно оценена Венецианской комиссией, и мы выполним это наше заявление», — заверил Ираклий Кобахидзе.

Он выразил Джани Букиккио благодарность за визит в Грузию, за оказываемую им поддержку и готовность принять участие в процессе конституционной реформы.

Государственная конституционная комиссия была создана при парламенте Грузии в конце прошлого года. Ее возглавил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.