Вильнюс, 20 января, 2017, 18:00 — ИА Регнум. В Литве приступили к финальной стадии подготовки к приёму батальона НАТО под руководством Германии, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 января, в Минобороны страны.

U.S. Army Europe Солдаты НАТО

«Миссия батальона передовых сил НАТО, который прибудет в Литву в конце января, оборонного характера и предназначена для сдерживания России. Военнослужащие многонационального батальона, которым будет руководить Германия, в Литве будут принимать участие в учениях с нашими военнослужащими, а в случае агрессии против Литвы вместе с армией Литвы и подразделениями союзников, которые приедут дополнительно, будут защищать Литву», — говорит начальник Объединенного штаба армии Литвы генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас.

В городке Рукла (Йонавский район) уже была представлена подготовка армии Литвы к принятию в феврале военных боевой группы батальона передовых сил НАТО и военную технику. В Литву первая боевая группа батальона передовых сил НАТО приедет в конце января 2017 года, это будет небольшая группа немецких военных, которая будет координировать прибытие других единиц международного батальона. По словам генерала, основное движение военнослужащих союзников и военной техники начнется в феврале. Планируется, что все подразделения батальона передовых сил НАТО прибудут в Литву и достигнут своей операционной способности до середины июня 2017 года. Дислоцируемым в Литве батальоном будет руководить Германия.

Батальон в основном будет состоять из немецких военнослужащих 122-ого механизированного батальона, который прибудет с места своей постоянной дислокации в Баварии. Международный батальон расположится в Рукле и будет тренироваться с военными механизированной пехотной бригады армии Литвы «Железный волк». «Батальон передовых сил НАТО будет готов действовать как в составе «Железного волка», так и отдельно», — говорит начальник правления Объединенного штаба полковник Гинтарас Ажубалис.

В 2017—2018 годах в батальоне будут служить военные Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции. Всего в Литве будет дислоцировано 1200 военных батальона передовых сил НАТО, а при надобности или на определенный период (например, на время учений) будет оправляться подкрепление. По словам депутата Сейма Литвы, консерватора Аудронюса Ажубалиса, дислоцируемая в Литве боевая группа батальона НАТО будет составлена из маневровых единиц, снабженных танками и пехотными боевыми машинами, также единиц тяжелой артиллерии, разведывательной, инженерной и другой поддержки. В разные периоды в Литве будет дислоцировано десятки танков и бронированной техники и несколько сотен колесных транспортных средств — танки Leopard 2, броневики CV90, Boxer, Fennek и другие. Литва предоставит прибывающему батальону НАТО поддержку принимающей страны.

«Для нас это уникальный и сложный, в хорошем смысле, проект. В первый раз мы принимаем боевую группу такого размера. Много персонала, много оружия. И мы принимаем не на короткий период, а на постоянную дислокацию», — сказал заместитель начальник Объединенного штаба полковник лейтенант Валдас Дамбраускас. На данный момент в Учебном полку ремонтируются казармы, в которых будут жить военнослужащие сил союзников, подготавливается территория, где будут дислоцированы жилые и предназначенные для работы контейнеры этой единицы, антенны связи, зоны для спорта и досуга, медпункт, где планируется выделить место медикам союзников и место для их медицинских контейнеров. Также ремонтируется общежитие, в котором планируется разместить часть прибывающих союзников, оборудуются площадки, на которых предполагается расположить логистические контейнеры боевой группы батальона сил НАТО и военную технику. Часть работ по развитию и обновлению инфраструктуры в Рукле и Линкайчяй планируется завершить до февраля 2017 года.