Тбилиси, 20 января, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Президент Венецианской комиссии Джани Букиккио находится с визитом в Тбилиси. Первую встречу после прибытия в Грузию 20 января утром он провел с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

Parliament.ge Переговоры в Тбилиси

На встрече обсуждались вопросы внесения изменений в Конституцию Грузии, деятельность созданной с этой целью государственной конституционной комиссии, председателем которой является Ираклий Кобахидзе. Речь шла о формате и составе комиссии, ее плане работы. Стороны договорились о тесном сотрудничестве между Венецианской комиссией и Государственной конституционной комиссией Грузии.

Эти же вопросы обсуждались на встрече Джани Букиккио с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. В ходе визита президент Венецианской комиссии встретится с депутатами парламента и министром юстиции Грузии Теей Цулукиани.