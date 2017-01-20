Тбилиси, 20 января, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Министр энергетики Грузии Каха Каладзе отказался явиться на заседание парламентского меньшинства и ответить на вопросы депутатов в связи с договоренностями, достигнутыми им на встрече с представителями компании «Газпром экспорт» в Минске. Об этом журналистам сообщил председатель фракции «Европейская Грузия» Серго Ратиани.

Energy.gov.ge Каха Каладзе

По его оценке, своим отказом министр нарушил закон. А так как от контактов с депутатами Каладзе отказывается, «Европейская Грузия» требует проведения в парламенте дебатов по теме договора, который правительство Грузии заключит с Газпромом.

«Исходя из того, что тема Газпрома крайне важна для нашего государства, мы требуем, чтобы в парламенте прошли политические дебаты. Так как Каладзе не явился на встречу, парламентскому большинству придется ответить на вопрос, почему совершило правительство Грузии антигосударственное деяние, почему нанесло урон энергобезопасности и экономике страны», — заявил Ратиани и подчеркнул, что ответа на все эти вопросы он ожидает на политических дебатах.

Представители парламентского большинства в ответ на эти требования пояснили, что у них к министру энергетики никаких вопросов нет, так как он действовал исключительно в интересах государства. Что касается оппозиционных депутатов и их требования, целью Ратиани и его соратников, по мнению правящей партии, является попытка устроить в парламенте очередной «спектакль».

Фракция «Европейская Грузия» была создана в результате переименования фракции «Национальное движение». В нее вошли покинувшие ряды ЕНД депутаты парламента.