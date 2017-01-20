Ленинградская область, 20 января, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Социальный кодекс Ленинградской области во второй раз снят с рассмотрения Законодательного собрания региона в связи с необходимостью повторных доработок документа. Об этом сегодня, 20 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства. Дальнейшая судьба документа прояснится на следующей неделе.

Владимир Маковский. Посещение бедных.1874

«Социальный кодекс — основополагающий документ в области социальной защиты населения. Он важен в первую очередь для жителей региона, поэтому подход к его разработке не может быть небрежным или формальным. Наиболее незащищенные граждане должны получать выплаты, действительно повышающие их уровень жизни. До тех пор, пока документ не будет соответствовать своей основной идее — борьбе с бедностью, он будет дорабатываться», — подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко.

Напомним, глава Ленобласти предложил разработать Социальный кодекс, направленный на увеличение поддержки областным бюджетом нуждающихся семей за счет прекращения выплат тем, кто и так имеет достаточный доход. Разработка Социального кодекса длится с начала 2016 года.

Профильная комиссия регионального Заксобрания однажды уже рекомендовала принять проект документа в первом чтении — в середине октября 2016 года Социальный кодекс Ленобласти был вынесен на общественное обсуждение, однако за несколько дней до заседания парламента, 3 ноября, Александр Дрозденко отозвал документ на доработку.

Главная причина отзыва документа в первый раз заключалась в том, что вместо того, чтобы увеличить выплаты сократившемуся числу получателей социальных пособий, разработчики проекта решили сэкономить более 134 млн рублей.

Согласно доработанному за месяц законопроекту, дополнительно выделялось 454,7 млн рублей. Обновленный документ также уже рассмотрели на заседании профильной комиссии и рекомендовали к принятию в первом чтении, однако в преддверии заседания Заксобрания из проекта снова пропала часть расходов: вместо упомянутых 454,7 млн рублей оказалось заложено только 280,2 млн — на 174,5 млн рублей меньше.

В частности, согласно последним правкам, за счет ужесточения требований к получателям соцуслуг, бюджет экономит на компенсациях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным и приёмным семьям. Также сокращается количество тех, кто может рассчитывать на компенсацию на школьный комплект для детей из многодетных семей.

«Суть кодекса правильная. Мысль губернатора в том, что Социальный кодекс должен бороться с бедностью и не отнимать деньги у нуждающихся. А тут произошла ситуация, связанная с нелогичным применением критерия нуждаемости: получилась не борьба с бедностью, а формирование категории людей, которая попадает или не попадает в список нуждающихся», — пояснил создавшуюся коллизию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава постоянной комиссии Заксобрания Ленобласти по социальной политике Владимир Петров.

Он также добавил, что сегодня ему удалось поговорить с губернатором на эту тему. «Его позиция следующая: все участники, которые кодекс запороли, пусть идут и объясняют всем, почему это произошло», — рассказал Петров.

Очевидно, так оно и случится — пресс-служба областного правительства уже созывает в понедельник журналистов на пресс-конференцию, посвященную этому вопросу. Кто будет отчитываться перед общественностью, пока не ясно. Но, как рассказал парламентарий, в «список губернатора» попал сам Петров, вице-губернатор по финансам Роман Марков, вице-губернатор по социальной политике Николай Емельянов, председатель комитета по социальной политике Людмила Нещадим и, отвечающий за соцблок, вице-спикер Заксобрания региона Игорь Пуляевский.

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Напомним, предполагается, что кодекс позволит объединить и структурировать все региональное социальное законодательство, выработать единый подход и объективные критерии нуждаемости, увеличить размер социальных выплат для семей с детьми с низким уровнем доходов и тех, кто в силу объективных причин не может самостоятельно преодолеть сложную жизненную ситуацию, а также усилить адресную составляющую — ввести четкий и понятный для населения подход к тому, на какие меры социальной поддержки и при каких условиях имеет право каждый житель области.

Меры социальной поддержки, согласно задумке, будут рассчитываться исходя из критерия нуждаемости, равного среднему доходу в Ленобласти. Например, в 2016 году средний доход составил 25 тыс. 717 рублей, на 2017 год он прогнозируется на уровне 28 тыс. 505 рублей. При этом льготы, положенные гражданам по федеральному закону, не подлежат пересмотру.