Москва, 20 января, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Ряд законопроектов о мерах социальной поддержки «детей войны» Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января. Три оппозиционные фракции поддержали инициативы, «Единая Россия» выступила против. Регионам предложили самостоятельно решать этот вопрос.

Дети войны

Предложения

Так, первой инициативой, предложенной депутатом Олегом Ниловым («Справедливая Россия») предлагалось установить статус детей Великой Отечественной войны гражданам РФ, которым на момент окончания Великой Отечественной войны (9 мая 1945 г.) было менее 18 лет, и статус тружеников тыла гражданам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 27 января 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, а также награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Законопроектом предлагалось предоставить дополнительные меры поддержки за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Второй законопроект, внесенный заксобранием Татарстана, предполагал установить статус детей войны гражданам РФ, проживавшим в годы Великой Отечественной войны на территории СССР и не достигшим на момент окончания войны (9 мая 1945 г.) возраста 18 лет, а также обеспечивал им различные льготы, а также ежемесячную денежную выплату. «Есть законы, которые рождаются снизу, он подготовлен по обращениям граждан», — отметил в ходе заседания представитель госсовета Татарстана Артем Прокофьев.

Третий законопроект «О детях войны» также устанавливал правовые гарантии социальной защиты детей войны в РФ, к категории которых отнести граждан РФ, родившихся в период с 22 июня 1928 г. по 4 сентября 1945 г., постоянно проживавших на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. «Документ разработан с целью восстановить историческую справедливость, которые лишились детства и наравне со взрослыми ковали победу», — отметил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.

Почему нет?

Льготы и выплаты потребуют расходов федерального и региональных бюджетов, отметил первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко («Единая Россия»). Комитет отмечает, что в соответствии с Бюджетным кодексом «принимаемый нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств», авторы это не учли.

Кроме того, по мнению Тарасенко, поддержка должна быть справедливой. Представленные законопроекты, за исключением первого, «поставили детей войны выше тружеников тыла, хотя многие подростки были тружениками тыла», — привел еще один аргумент представитель профильного комитета.

По словам парламентария, предложенные к обсуждению законопроекты — «это не повышение значения подвига народа, это популизм для достижения определенных политических целей». «Мы будем бороться за достойный уровень жизни всех пенсионеров», — заявил позицию Тарасенко.

Когда же?

Основной тезис правительства РФ против законопроектов следующий: статус «детей войны» не определен, отметил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). «Так и будет, пока его не определят федеральным законом», — указал он. Второй аргумент правительства: нет источника финансирования. «Удивительно, но финансирование нашлось на «Ельцин-центр», на ряд сомнительных проектов, на все, что угодно, но только не на социальную поддержку действительно нуждающихся людей. Оседают средства и в сейфах недобросовестных должностных лиц — всем памятны громкие коррупционные разоблачения», — напомнил Нилов. «Нужна политическая воля. Если завтра президент поставит задачу, то деньги моментально найдутся», — считает он. «Поэтому сам факт обсуждения, дискуссии способствует тому, что в перспективе все-таки такой статус, убежден, будет установлен», — говорит глава комитета Госдумы.

Международные обязательства?

«Дети войны» — категория историческая, отметил в ходе обсуждения первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. «Россия является правопреемником Советского Союза. Это означает, если мы примем такое решение, то распространятся это будет на всех граждан бывшего СССР, включая Прибалтику, где бы они не жили», — указал он. «Мы в законе у себя напишем все, что угодно. Международный суд признает наши обязательства выплачивать одинаковую финансовую поддержку всем бывшим гражданам СССР, подпадающим под данную категорию. А это означает, что значительные суммы средств, которые мы могли бы направить на социальную помощь внутри страны, мы начнем регулярно выплачивать за рубежи», — указал парламентарий. По его мнению, решение вопроса поддержки «детей войны» только одно — повышать пенсии всем пенсионерам.

С международным аспектом темы не согласны в КПРФ. «Откуда такие перлы берутся? По этой логике все законы, которые мы здесь принимаем, распространяются на республики бывшего Советского Союза», — указал в ходе дискуссии депутат Николай Арефьев (КПРФ).