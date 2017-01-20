Вильнюс, 20 января, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 19 января совместно с заместителем спикера Сейма, председателем Комитета по делам Европы Гедиминасом Киркиласом, заместителем председателя Комитета по делам Европы Андрюсом Кубилюсом, заместителем председателя Комитета по экономике Дайнюсом Крейвисом и председателем парламентской Комиссии по вопросам энергетики Виргилиюсом Подерисом обсудил угрозы, которые Белорусская АЭС «вызывает для национальной безопасности, здоровья общества и окружающей среды». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 января, в МИДе Литвы.

Цитата из м/ф «А Баба Яга против!». Реж. Владимир Пекарь. 17979. СССР А мы против!

Участники совещания подчеркнули потребность в объединении сил всех учреждений, организаций и партий Литвы, что гарантировало бы «принципиальность при защите интересов национальной безопасности». «Единая позиция Литвы и сплоченность — фундаментальное условие для защиты интересов Литвы. Это продемонстрировало бы новое национальное соглашение партий и ясный принципиальный сигнал о том, что электроэнергии, изготовленной на электростанциях, вызывающих угрозу для нашей безопасности, здоровья жителей и окружающей среды, не будет на рынке Литвы после того, как будет принят закон о защите электрорынка», — подчеркнул министр.

МИД Литвы получил ответ генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкио Амано на письмо министров иностранных дел и энергетики Литвы от 3 января 2017 года, в котором Литва выразила обеспокоенность в связи с повторяющимися инцидентами на БелАЭС и в очередной раз изложила свои требования к Белоруссии: провести в полном объеме миссию Seed МАГАТЭ для оценки строительной площадки и стресс-тесты и гарантировать международный контроль над БелАЭС.

Представители МАГАТЭ подтвердили, что 16−20 января в Белоруссии проводится неполная миссия Seed МАГАТЭ. Объемы конкретных миссий устанавливает не МАГАТЭ, а сама приглашающая страна, поэтому сообщения о том, что все решает не Белоруссия, а МАГАТЭ, «не соответствуют действительности», отмечают в МИД Литвы. «Мы очень обеспокоены тем, что Белоруссия применяет международные стандарты ядерной безопасности избирательно. Это неприемлемо», — сказал Линкявичюс.

«Белоруссия пропустила модули оценки площадки и пригласила миссию Seed МАГАТЭ, которая, скорее всего, ограничится только оценкой дизайна АЭС. Миссия МАГАТЭ оценивает только те элементы, которые указывает Белоруссия, а она потом публично распространяет только позитивную информацию обобщающего характера, вводя тем самым в заблуждение и свое общество, и зарубежное сообщество», — сказал министр иностранных дел Литвы. Он также отметил, что избирательное применение стандартов ядерной безопасности позволяет сделать вывод, что в ходе развития проекта БелАЭС «есть что скрывать».