Иваново, 20 января, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Систему вытрезвителей возродят в Ивановской области, о таком решении 20 января на отчетной коллегии УМВД региона по итогам года заявил глава региона Павел Коньков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Цитата из к/ф «100 грамм для храбрости». Реж. Борис Бушмелёв, Анатолий Маркелов, Георгий Щукин. 1976. СССР В вытрезвителе

Глава региона обратил внимание правоохранителей на необходимость направить усилия на борьбу с незаконным оборотом алкоголя, непищевых спиртосодержащих жидкостей и наркотиков. Он отметил, что принято решение о возрождении пунктов помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Уже в 2017 году вытрезвитель появится в Шуе.

Вытрезвители в Ивановской области, как и по всей стране, закрылись в 2000-х годах — в рамках реформы системы МВД. Заботу же о нетрезвых гражданах переложили на учреждения здравоохранения. Сейчас во многих регионах рассматривают возможность возрождения системы вытрезвителей, но в новом виде.

В Ивановской области первый «пункт помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» открылся еще в 2014 году в Иванове, на базе наркологического диспансера. 30 декабря 2016 года такой пункт открыли и в Кинешме — также при диспансере. В вытрезвителе, который рассчитан на семь коек, дежурит сотрудник полиции и врач, ночью — двое полицейских и медик.

Попытку возродить медвытрезвители сделали и в Воронеже — в 2014 году при БСМП открыли «палату для пьяных».