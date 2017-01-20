Ярославль, 20 января, 2017, 17:31 — ИА Регнум. В бюджете Ярославской области 2017 года не предусмотрено финансирование объектов капитального строительства в семи районах — Борисоглебском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Любимском, Некоузском, Некрасовском и Переславском. Перечень объектов адресной инвестиционной программы опубликован на сайте Ярославской областной думы, передает корреспондент ИА REGNUM. Общий объем средств адресной инвестиционной программы на 2017 год составляет около 1,3 млрд рублей. При этом в 2016 году в программе было около 4,3 млрд.

Фото Андрея Тутарикова Брейтовский район

Между тем и перечень объектов, и объем финансирования на 2017 год могут измениться, так как пока не утвержден объем распределенных федеральных средств.

Пока что объемы инвестиций в социальные объекты по большинству районов выглядят более чем скромно. Второй по величине город Ярославской области Рыбинск получит только 12,7 млн рублей на оптимизацию системы теплоснабжения Зачеремушного района. 25 млн выделят Переславлю-Залесскому на реконструкцию здания образовательного центра «Ювента». Больше всего — 156,4 млн выделяется на завершение строительства школы в Туношне (Ярославский район). Деньги на достройку детских садов выделены также Ярославскому, Даниловскому, Пошехонскому и Угличскому районам, правда, суммы в ряде случаев небольшие и предполагают лишь актуализацию проектно-сметной документации, а не строительные работы.

В некоторых районах объем финансирования инвестпрограммы вряд ли может привести к каким-либо серьезным позитивным сдвигам: так, Первомайскому району выделен лишь 1 млн рублей на очистные сооружения в Кукобое, вероятно, речь также идет о проектировании. В некоторых вложения планируются в объекты областного значения и не касаются местных жителей — например, в Мышкине 107 млн выделено на завершение строительства специализированного дома-интерната в селе Кривец.

Больше всего средств по программе, помимо Ярославского района, получат Ярославль (82,9 млн), Угличский (80,2 млн) Ростовский (61,8 млн) и Рыбинский (91,2 млн) районы. В Ярославле и Рыбинском районе наиболее значительные суммы предусмотрены на спортивные объекты — биатлонное стрельбище и пресс-центр в Демино и реконструкцию двух стадионов («Шинник» и «Славнефть») в Ярославле к чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако даже на это мероприятие федерального уровня пока не утверждено финансирование федерального бюджета, а заявленные региональные средства (33,5 млн) покрывают лишь небольшую часть необходимых расходов. По словам директора муниципального учреждения «Дирекция спортивных сооружений Ярославля», которое обслуживает стадион «Шинник», федеральные средства будут выделены после экспертизы проектов реконструкции.

«Сначала мы должны сделать проектно-сметную документацию — она готова, идет экспертиза. До 1 февраля и мы, и стадион «Славнефть» должны все предоставить в Москву. У нас все готово. У нас по программе заложено на «Шинник» 92 млн рублей. Это замена газона поля, новые системы подогрева и полива, реконструкция кабин для команд. Будет косметический ремонт подтрибунных помещений, где переодеваются команды. Хотим установить видеонаблюдение, постараемся обновить обслуживающую технику — культиваторы и т.д. На стадион на Гагарина, по моим сведениям, планируется около 130 млн рублей. Документацию готовит «Ярославльзаказчик», у них срок тоже до 1 февраля. Они будут менять искусственный газон на натуральный. Строительство помещений для раздевалок и другое», — рассказал директор МАУ «Дирекция спортивных сооружений Ярославля» Александр Черепанин.

Также в Ярославле 40 млн рублей область потратит на покупку многофункционального центра с бассейном в Заволжском районе.

В Ростове Великом средства программы планируется потратить на строительство канализационного коллектора и участка водопровода. Также очистные сооружения обновят в поселке Дюдьково Рыбинского района. Небольшие деньги в некоторых районах выделены на строительство газопроводов, но объем этого финансирования далек и от потребностей жителей села, и от объемов прошлых лет.

При этом значительная часть денег региональной инвестпрограммы на 2017 год (около 500 млн) также пока не распределена по районам: эти средства предполагается потратить на обеспечение жильем детей-сирот и на расселение ветхого и аварийного жилья.