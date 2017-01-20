Москва, 20 января, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Соглашение о расширении в сирийском Тартусе военно-морской базы России будет ратифицировано Госдумой в самое ближайшее время, Совфед сможет одобрить 1 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Kremlin.ru ВМФ России

«Думаю, что Соглашение о расширении в сирийском Тартусе военно-морской базы России будет ратифицировано Госдумой в самое ближайшее время, может быть, даже на следующей неделе. В этом случае Совет Федерации успеет одобрить соответствующий закон 1 февраля, в день своего пленарного заседания», — сказал сенатор. «Парламентарии хорошо знакомы со всеми нюансами соглашения, а потому оснований для каких-либо задержек я не вижу», — отметил он.

«Реализация соглашения, несомненно, приведет к усилению военного потенциала России на Ближнем Востоке и в Средиземноморском регионе, открыв тем самым новые возможности для урегулирования ситуации в Сирии», — указал Клинцевич.

«Создание в сирийском Тартусе нашей постоянной военно-морской базы можно назвать знаковым фактом, свидетельствующим о росте влияния России в мире», — добавил он.

По мнению сенатора, 49 лет — это тот срок, на который оно рассчитано, — вполне достаточно, чтобы исчерпывающе решить поставленные в нем задачи.

Положениями соглашения регулируются вопросы, касающиеся расширения территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус, развития и модернизации его инфраструктуры, а также определяется порядок захода военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты САР.