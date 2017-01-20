Калуга, 20 января, 2017, 17:26 — ИА Регнум. В Калуге завершился конкурс по отбору кандидатов в члены Молодёжной палаты при городской Думе. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки кандидатов из числа студенческой и рабочей молодежи областного центра. Как сообщили 20 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, представленные кандидатами проекты затрагивали вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания, развития физической культуры и спорта, доступности жилья и льгот для молодых специалистов и молодых семей, трудоустройства молодёжи, развития донорского и поискового движений.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На заседании конкурсной комиссии

Председатель конкурсной комиссии — глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов отметил важность и актуальность всех представленных проектов. «Отрадно, что в новый состав Молодёжной палаты войдут активные и целеустремлённые представители молодого поколения, неравнодушные к судьбе родного города и его жителей, — подчеркнул Александр Иванов. — Уверен, что также как и их предшественники, ребята будут участвовать в работе волонтёрского движения, оказывать помощь пожилым людям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропагандировать в молодёжной среде спорт и здоровый образ жизни».

По итогам трех туров отбора в новый состав Молодёжной палаты вошли 25 кандидатов, представителей высших и средних специальных учебных заведений: Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МСХА имени К.А. Тимирязева и других, а также предприятий, в том числе заводов КЗТА, КЭМЗ и «Фольксваген».

Молодёжная палата нового созыва приступит к работе 24 января, на первом заседании будет избран председатель палаты и представитель в Молодёжном парламенте Калужской области.

Новый председатель Молодёжной палаты также будет представлен депутатам на заседании Городской Думы 25 января.