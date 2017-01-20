Москва, 20 января, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует поддерживать кандидатуру Владимира Фортова при решении вопроса о новом главе Российской академии наук, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Синий чулок Здание Президиума РАН

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Владимир Путин с уважением относится к нынешнему президенту РАН Владимиру Фортову, однако считает, что «решение должны принимать сами академики, сами члены академии наук».

Сообщения о поддержке Владимиром Путиным кандидатуры Фортова Песков назвал «скорее несоответствующими действительности» и указал, что «эта тема не совсем на повестке дня президента пока еще».

По словам пресс-секретаря, в ходе всех выборных процессов президент Путин остается «сторонником поливариантности и выборности».

Напомним, действующее руководство Российской академии наук неоднократно подвергалось жесткой критике президента России и не раз оказывалось в центре громких скандалов, связанных с сомнительным использованием имущества академии наук и необоснованным присвоением научных степеней государственным чиновникам.