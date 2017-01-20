Копенгаген, 20 января, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Парламент Дании одобрил предложение расширить миссию своих спецвойск на Ближнем Востоке для борьбы против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь военнослужащие королевства будут работать не только в Ираке, но и в Сирии, для патрулирования морских территорий королевство отправит на помощь американцам фрегат. Об этом сообщает сегодня, 20 января, датское издание The Local.

7th Army Training Command Солдат датской армии

Против решения выступили парламентарии Красно-зеленого альянса, социал-либералы Radikale, Социалистической народной партии и «Альтернативы», однако их голосов оказалось недостаточно.

Как заявил сегодня министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, участие его страны в работе международной антитеррористической коалиции — одно из важнейших приоритетов внешней политики и политики безопасности.

«В связи с этим, отвечая на запросы международной коалиции, правительство решило расширить миссии специальных войск в Ираке и Сирии», — пояснил он. В рамках расширенного военного мандата Дания с февраля по май отправляет свое военное судно «Питер Виллемоос» работать в связке с американскими авианосцами.

Решение стало ответом на просьбу США увеличить вклад датчан в борьбу с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае прошлого года на встрече лидеров на североевропейско-американском саммите в Вашингтоне премьер Дании Ларс Лёкке Расмуссен и президент США Барак Обама договорились, что королевство вновь отправит в Сирию и Ирак свои истребители, дополнительный персонал и выделит еще денег. В конце 2016 года министр обороны Петер Кристенсен на встрече с американским коллегой Эшем Картером подтвердил намерения.

Напомним, на данный момент около 120 датских военнослужащих находятся на авиабазе Аль-Асад недалеко от Багдада, они проводят обучение иракских коллег. Ранее в работе международной коалиции в борьбе с терроризмом участвовали датские истребители F-16, которые в сентябре прошлого года по ошибке нанесли авиаудар по позициям правительственной армии САР.