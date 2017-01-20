Для борьбы с боевиками Дания отправляет в Сирию спецвойска и фрегат
Копенгаген, 20 января, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Парламент Дании одобрил предложение расширить миссию своих спецвойск на Ближнем Востоке для борьбы против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь военнослужащие королевства будут работать не только в Ираке, но и в Сирии, для патрулирования морских территорий королевство отправит на помощь американцам фрегат. Об этом сообщает сегодня, 20 января, датское издание The Local.
Против решения выступили парламентарии Красно-зеленого альянса, социал-либералы Radikale, Социалистической народной партии и «Альтернативы», однако их голосов оказалось недостаточно.
Как заявил сегодня министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, участие его страны в работе международной антитеррористической коалиции — одно из важнейших приоритетов внешней политики и политики безопасности.
«В связи с этим, отвечая на запросы международной коалиции, правительство решило расширить миссии специальных войск в Ираке и Сирии», — пояснил он. В рамках расширенного военного мандата Дания с февраля по май отправляет свое военное судно «Питер Виллемоос» работать в связке с американскими авианосцами.
Решение стало ответом на просьбу США увеличить вклад датчан в борьбу с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае прошлого года на встрече лидеров на североевропейско-американском саммите в Вашингтоне премьер Дании Ларс Лёкке Расмуссен и президент США Барак Обама договорились, что королевство вновь отправит в Сирию и Ирак свои истребители, дополнительный персонал и выделит еще денег. В конце 2016 года министр обороны Петер Кристенсен на встрече с американским коллегой Эшем Картером подтвердил намерения.
Напомним, на данный момент около 120 датских военнослужащих находятся на авиабазе Аль-Асад недалеко от Багдада, они проводят обучение иракских коллег. Ранее в работе международной коалиции в борьбе с терроризмом участвовали датские истребители F-16, которые в сентябре прошлого года по ошибке нанесли авиаудар по позициям правительственной армии САР.