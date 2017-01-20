Эль-Баб, Сирия, 20 января, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Пять турецких военнослужащих стали жертвами теракта в районе сирийского города Эль-Баб, сообщает 29 января Reuters.

Pixabay.com Турецкие солдаты

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подорвали заминированный автомобиль недалеко от северного сирийского города Эль-Баб, восемь солдат получили ранения.

Напомним, 24 августа 2016 года турецкие военные приступили к операции «Щит Евфрата» в районе турецко-сирийской границы. В настоящее время военнослужащие Турции совместно с бойцами «Сирийской свободной армии» (ССА) проводят операцию по зачистке Эль-Баба от террористов. Отряды ССА начали наступление на город Эль-Баб в середине ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе сирийского города Эль-Баб действуют ВС Сирии, ВС Турции, ВКС России и ВВС США. 18 января американские военные также нанесли авиаудары по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на окраине сирийского города по просьбе Турции.