Москва, 20 января, 2017, 16:44 — ИА Регнум. На Казанском авиационном заводе имени Горбунова уже находится на этапе строительства первый стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Завод готов к серийному производству этих ракетоносцев. Об этом сегодня, 20 января, доложили руководители предприятия министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.

Alex Beltyukov Дальний бомбардировщик Ту-160

«Сейчас идет постройка первого Ту-160М2, завозятся необходимые комплектующие для работы по сборке последующих самолетов», — доложили министру.

Ранее Шойгу отметил на селекторном совещании, что эта задача находится на особом контроле с еженедельным докладом об этапах ее реализации.

Представители предприятия также отметили, что вскоре передадут военному ведомству Ту-214ОН, которые используется в рамках международного договора «Открытое небо». Одна такая машина была передана Воздушно-космическим силам ранее.

В ходе визита на предприятие глава военного ведомства ознакомился с новым оборудованием механической обработки и сварки крупногабаритных изделий из титановых сплавов. При этом Шойгу обратил внимание руководителей завода на то, что не только станочное оборудование, но и в целом производственные фонды предприятия должны обновляться и ремонтироваться, чтобы соответствовать уровню решаемых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны заслушал командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Владимира Зарудницкого о ходе строительства объектов военной и социальной инфраструктуры в Центральной Сибири, проверил организацию боевого дежурства региональным центром управления. Затем посетил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), где проверил ход выполнения заводом заданий в рамках Гособоронзаказа.

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Напомним, 19 января министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу побывал с рабочей поездкой в войсках Южного военного округа (ЮВО), где проходил оперативно-мобилизационный сбор руководства Вооруженных сил РФ. Затем Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа (ЦВО).