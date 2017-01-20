Ярославль, 20 января, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области начала проверку по обращению, которое направили руководители 15 управляющих компаний из Рыбинска и Переславля-Залесского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

Как уже сообщало ИА REGNUM в обращении в прокуратуру региона, к депутату Госдумы Анатолию Грешневикову, региональному бизнес-омбудсмену, Управлению ФАС по Ярославской области, и главному жилищному инспектору России руководители управляющих компаний заявляют о давлении со стороны представителей Правительства Ярославской области, которые настоятельно рекомендуют им заключить договор с АО «ЯроблЕИРЦ». Речь идет о начислении квартплаты, печати и доставки квитанций, а также других расчетно-информационных услугах. При этом, как указывают заявители, стоимость услуг центра превышает действующую установленную стоимость в строке «Содержание и ремонт жилья» в 2,5−3 раза. Комиссия «ЯроблЕИРЦ» по проекту договора, разосланного компаниям, составляет 3,9% от стоимости коммунальных услуг. Проекты договоров рассылаются с электронной почты Департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области, а рабочие встречи с управдомами по вопросу перевода платежей проводит советник председателя правительства области.

Авторы письма указывают, что АО «ЯроблЕИРЦ» владеет ООО «ЕИРЦ», учредителями которой, в свою очередь, являются частные лица — некто П.А. Веревкин и А.В. Мурзин. Обе фирмы зарегистрированы в октябре-ноябре 2016 года.

Один из адресатов письма — уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров пока отказался комментировать данное обращение.

«Обращение мною получено, оно находится в работе, ситуация очень неоднозначная, поэтому от комментариев я пока воздержусь», — сказал Альфир Бакиров.

Другой адресат обращения — депутат Государственной Думы РФ Анатолий Грешневиков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что намерен детально разобраться в ситуации.

«Я еще не получил письмо и не знаком с деталями, но, судя по той информации, которой я располагаю, это не лезет ни в какие ворота. Моя реакция на подобные действия резко отрицательная», — заявил депутат Госдумы России Анатолий Грешневиков.