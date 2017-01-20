Москва, 20 января, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вряд ли будет смотреть инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа в прямом эфире. Об этом Песков заявил сегодня, 20 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Журналисты спросили Пескова, будет ли президент Путин смотреть в прямом эфире церемонию инаугурации Трампа, которая пройдет сегодня.

«Я не думаю, что он планирует её смотреть в прямом эфире — всё-таки это достаточно продолжительное мероприятие. Но, безусловно, в новостном формате, в ряду других новостей, может быть, в качестве главной мировой новости сегодняшнего дня, конечно же, он ознакомится», — ответил Песков.

Торжественная церемония инаугурации Трампа пройдет в Вашингтоне сегодня. На мероприятие приглашены порядка 350 тысяч человек. Ожидается, что после церемонии инаугурации Трамп подпишет свои первые указы в качестве президента США.