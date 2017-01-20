Красноярск, 20 января, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Кадровые изменения в полиции Красноярского края вынужденные: более всего главу МВД РФ Владимира Колокольцева возмутило «пренебрежение законностью и личная недисциплинированность сотрудников». Об этом пишет на своей странице в соцсети депутат регионального Заксобрания Алексей Клешко по итогам встречи в Красноярске Владимира Колокольцева с личным составом ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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На встрече был представлен новый начальник краевой полиции Александр Речицкий, который ранее возглавлял МВД Адыгеи.

«Из неожиданного: Колокольцев сказал, что кадровые изменения вынужденные, поскольку министерская комиссия в 2015 оценила деятельность ГУ МВД России по Красноярскому краю как неудовлетворительную, а повторная инспекция в 2016 показала, что не были приняты действенные меры по устранению недостатков. Были яркие примеры, цифры — больше всего министра возмущает пренебрежение законностью и личная недисциплинированность сотрудников. Резкие оценки для многих были неожиданными», — пишет в частности депутат.

Напомним, в августе 2016 года президент России Владимир Путин освободил от должности начальника Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю генерал-лейтенанта Вадима Антонова. До перевода в Красноярский край он работал главой МВД по Чувашии, где у него не сложились отношения с главой республики Михаилом Игнатьевым: их противостояние перешло в информационную войну и вызвало неоднозначную реакцию как в республике, так и в федеральном центре. В апреле 2011 года Вадим Антонов получил назначение на должность начальника ГУ МВД по Красноярскому краю. На вакантное место в Чувашию был направлен заместитель начальника ГУВД Челябинской области Сергей Семенов, который проработал министром 4,5 года. 12 апреля 2016 года главой МВД по Чувашии был назначен Сергея Неяскин, который занимал пост начальника полиции ГУ МВД по Саратовской области, работая в статусе заместителя начальника Главного управления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 января 2017 года Владимир Колокольцев представил личному составу ГУ МВД России по Красноярскому краю нового начальника — генерал-майора полиции Александра Речицкого. Он был назначен на эту должность указом президента России от 28 декабря 2016 года. «Уверен, что, возглавив главк по Красноярскому краю, — такому огромному по площади и сложному региону — Александр Георгиевич будет успешно использовать все свои управленческие, профессиональные и личностные качества», — заявил Колокольцев, находясь в регионе с рабочим визитом.