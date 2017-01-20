Минск, 20 января, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Решение Белоруссии искать альтернативу сократившимся поставкам российской нефти является, по большей части, попыткой Минска показать, что у него есть определенные козыри в споре с Россией. Однако на самом деле альтернативы российской нефти у Белоруссии нет. Поэтому стороны должны продолжать переговоры и в итоге разрешить этот вопрос. Об этом заявил сегодня, 20 января. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник.

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«Это не первая попытка найти альтернативу Белоруссией. И альтернативу, я считаю, надо искать в переговорах, в выдвижении позиций и в восстановлении кооперации в прежних объемах. Все возможности для этого у Белоруссии есть», — отметил эксперт.

Для начала необходимо, чтобы белорусская сторона закрыла газовые долги перед Россией. Тогда можно будет приходить к соглашению с «Транснефтью» по транзитному тарифу на прокачку нефти. При таких условиях никаких проблем с поставками российской нефти в Белоруссию не будет. Так как фактически весь пул проблем кроется в газовом долге, который достигает полмиллиарда долларов, сказал руководитель аналитического управления ФНЭБ.

России, чтобы как-то побудить партнеров закрыть эту задолженность, приходится в такой степени ограничивать поставки нефти. Однако пока это касается только первого квартала. Так как в первом квартале 2017 года стороны все же делают акцент на переговоры.

«Поиск альтернатив — это не более чем попытка показать свои козыри возможные. Но, как известно, там их, по большому счету, и нет. Это может быть нефть из Азербайджана. Возможно, это могут быть и венесуэльские танкеры. Но это все экономически необоснованная тенденция. Заместить российскую нефть на белорусских НПЗ достаточно проблематично и с точки зрения объемов, и с точки зрения настройки. В этом смысле не думаю, что логично искать какие-то альтернативы, которых и найти-то, по большому счету, невозможно сегодня», — подчеркнул аналитик.

Белорусские НПЗ — полностью системообразующая отрасль. Они полностью заделаны на нашу нефть. Что представляет собой отличный тандем, обращает внимание Пасечник. При этом Россия даже не запрашивает те объемы бензина, которые Белоруссия нам должна была по контракту поставлять. Но Россия большого внимания на это не обращает. Основная часть бензина, конечно, идет на экспорт, что формирует солидную долю бюджета Белоруссии.

По словам эксперт, в этом энергетическом споре между Москвой и Минском на первый план выходят не экономические обоснования, а политический вопрос. Поэтому решение и может быть найдено именно в политической плоскости.

«Какой-то размен возможен, взаимные уступки. Но учитывая, что у нас определенная политическая близость все-таки есть, у нас настрой — ни в коем случае не разрывать кооперацию, а напротив, снижать позицию. Поэтому я думаю, будут решать на корпоративном уровне. Если не хватит их ресурса, то, возможно, будут и дипломатические встречи на высшем уровне, включая и премьера, и возможно, президента», — поделился своим мнением аналитик ФНЭБ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня белорусский президент Александр Лукашенко поручил найти альтернативный источник взамен сократившимся поставкам российской нефти. Глава Белоруссии отметил, что катастрофы из-за «поведения России» нет, однако другой источник должен быть найден.

Причем ранее, еще в конце прошлого года, Минск уже поднимал этот вопрос. Белоруссия пробовала покупать нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов из Черного моря и Средиземного, чтобы оценить на практике экономическую эффективность такого решения.