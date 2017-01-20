Мурманск, 20 января, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Более 130 миллионов рублей потрачено на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан в Мурманской области. Эта информация, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, содержится в официальном ответе регионального министра здравоохранения Валерия Перетрухина на запрос агентства.

PublicDomainPictures Таблетки

Напомним, ранее стало известно о том, что 6-летний мурманчанин остался без жизненно важного лекарства: несмотря на наличие бесплатного рецепта на препарат, матери ребёнка более месяца не удавалось получить его в аптеке при поликлинике.

«Ребёнок, о котором идет речь в информации, обнародованной региональным отделением ОНФ, 1 декабря 2016 года был обеспечен необходимыми лекарственными препаратами в соответствии с действующим законодательством на курс лечения 100 дней, — сказано в ответе Минздрава. — Сообщить более подробную информацию не представляется возможным, так как в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи составляют врачебную тайну и могут быть разглашены другим гражданином только с письменного согласия пациента».

По данным министерства, для обеспечения льготных категорий граждан лекарствами в 2017 году заключены государственные контракты за счёт регионального бюджета на сумму 98 912, 2 тыс.руб., за счёт средств федерального бюджета — на 38 643,85 руб., в том числе лекарственные препараты для лечения эпилепсии — на сумму 6 501,3 тыс. руб.