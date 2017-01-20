Санкт-Петербург, 20 января, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник Маурисио, выступающий за санкт-петербургский «Зенит», попал в сферу интересов двух французских клубов — «Бордо» и «Ницца». Как передают Вести.Ru, футбольные команды, выступающие в Лиге 1, готовы арендовать спортсмена с перспективой выкупа.

Вячеслав Евдокимов Маурисио

«Ницца» уже обратилась к «Зениту» с предложением об аренде 28-летнего бразильца, — говорится в сообщении. — Конкуренцию «Ницце» в борьбе за Маурисио готов составить «Бордо».

Напомним, полузащитник Маурисио перешел из грозненского «Терека» в «Зенит» в январе 2016 года. В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в 20 официальных матчах за санкт-петербургский клуб, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.