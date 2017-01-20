Москва, 20 января, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Мнение о том, что избранный президент США Дональд Трамп является для России «своим», крайне ошибочно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым», фрагмент которой показал телеканал «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорок пятый

«Это не наш человек, это человек американский. Это президент Соединенных Штатов Америки», — напомнил Песков и добавил, что подобное заблуждение является, по-видимому, самой большой ошибкой и западных аналитиков, и ряда отечественных политологов.

Напомним, ранее телекомпания CNN распространила информацию о том, что у Кремля имеется компромат на Дональда Трампа. Якобы российские власти обладают сведениями о личной жизни избранного главы США и о некоторых аспектах его финансовой деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал подобные заявления совершенно безосновательными. Он сравнил их с бездоказательными обвинениями американских разведслужб во вмешательстве Москвы в выборный процесс в США.