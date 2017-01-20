Ростов-на-Дону, 20 января, 2017, 15:27 — ИА Регнум.

Овощной торт и фруктовую корзину получила в подарок семья слонов из ростовского зоопарка. С появлением на свет слонёнка обитателей поздравил донской губернатор Василий Голубев. Но попробовать лакомство маленькой слонихе не удалось, так как она пока питается молоком матери. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора 20 января, в этот день был дан старт конкурсу на имя новорождённого.

Rostov-gorod.ru Слонёнок

Отметим, что это не первое прибавление в семействе слонов, обитающих в ростовском зоопарке. Шесть лет назад у Синты и Юмы родилась Ситара. Сейчас папа Юма пока обитает в отдельном вольере, пока малышка не подрастёт. Слонёнок будет находиться рядом с матерью минимум два года.

Выбирать имя новорождённому будут ростовчане, но уже известно, что оно должно быть посвящено Году экологии.

Как уточнили в пресс-службе зоопарка, азиатские слоны приехали на Дон из Германии в сентябре 2009 года.

Напомним, что в конце 2016 года в зоопарке Ростова-на-Дону родился зубрёнок Муха. Рождение стало приятной неожиданностью, так как обычно зубры дают потомство весной, а также последний приплод в семье зубров на Дону был 11 лет назад.

Также в прошлом году произошло пополнение в семье приматов — на свет появился детеныш зеленой мартышки. Также родились медвежонок, оленёнок и детеныши капибары.

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