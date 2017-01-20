Ярославль, 20 января, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Транспортная полиция в Ярославле закончила расследование уголовного дела о мошенничестве с поставкой контрафактных сцепок для железнодорожных вагонов с Украины на один из заводов Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Северном УВД на транспорте.

Wikimedia.org Сцепка вагонов

«Дело о мошенничестве было возбуждено нашими следователями. Выяснилось, что преступная группа из жителей Урала и Украины наладила поставки контрафактных (не подходящих по техническим требованиям) сцепок для вагонов на ярославский завод «Ремпутьмаш». Заводская экспертиза заворачивала такие поставки, но уральские умельцы, «Остапы Бендеры» на вернувшейся на их склад продукции перебивали номера, перекрашивали, изготавливали липовые сертификаты и пытались продать их сюда же вновь», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM старший инспектор штаба Северного УВД на транспорте Дмитрий Иванов.

По его словам, продукция из Кременчуга могла подвергнуть реальной опасности людей и привести к катастрофе — сваливанию вагонов в результате расцепления.

Общий ущерб от поставок контрафакта из Кременчуга составил для ярославского завода свыше 56 млн рублей. В деле несколько эпизодов по разным регионам России, суд над обвиняемыми начался в Екатерибурге.