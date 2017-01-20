Тамбов, 20 января, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Тамбовская городская дума объявила старт конкурса на замещение вакантной должности главы города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гордумы, сам конкурс пройдет 3 марта.

Dmitry9568 Город Тамбов

«Решением городской думы срок приема документов установлен с 30 января по 28 февраля 2017 года. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова пройдет 3 марта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, депутаты назначили семь членов конкурсной комиссии из четырнадцати. Так, пока в комиссию вошли председатель Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов Геннадий Афанасов, городской депутат Геннадий Берстенев, директор Центра образования №13 Ирина Курбатова, политолог Владимир Пеньков, первый заместитель председателя Тамбовской городской думы Марина Подгорнова, а также гендиректор УК «КРАТА» Андрей Утробин и городской депутат Константин Черкасов.

Остальные члены комиссии будут назначены администрацией Тамбовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Тамбова Юрий Рогачев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, в 2015 году, когда Юрий Рогачев еще возглавлял Знаменский район, он подписал отчетные документы об объеме и стоимости работ по ремонту дорог. Благодаря подписанным бумагам фирма ООО «Строй-Лайн» получила 47 млн рублей по одному контракту и 70 млн рублей — по другому. При этом по одному контракту работы были выполнены на 2,5 млн рублей, а по другому — даже не начинались.

21 ноября Юрий Рогачев ушел с поста главы Тамбова — депутаты приняли его досрочную отставку по собственному желанию.

После этого депутаты приняли постановление, согласно которому назначить конкурс на замещение вакантной должности можно в течение трех месяцев (до 21 ноября срок составлял 15 дней). После парламентарии продлили время проведения конкурса на пять дней.

Исполняющим обязанности главы города был назначен первый заместитель Дмитрий Алехин.