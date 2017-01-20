Рига, 20 января, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Ни одно государство, которое нормально собирает налоги, не обходится без сообщений населения — попросту говоря, без «стукачества», заявил главный экономист банка «Swedbank» Мартиньш Казакс, сообщает портал Rus.db.lv.

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«Это не значит, что всему обществу надо становиться стукачами, но жителям надо понимать, что, чтобы государство могло содержать дороги, систему здравоохранения, систему образования, безопасности и так далее, надо всем честно платить налоги. И все играют по единым правилам. И если кто-то придумал, что он может эти правила не соблюдать, его сосед говорит: «Хорошо, но я не хочу платить за тебя. Пожалуйста, заплати свою часть», — сказал Казакс.

Комментируя готовность общества сообщать в Службу госдоходов (СГД) о нарушениях, он также добавил: «Если общество придумывает себе, что все падает с неба и мне все дается только потому, что меня зовут, например, Мартиньш, это тупик. Это не значит, что латвийская экономика не будет расти. Будет, но рост будет медленным. Надо понимать, что если все живут здесь, то должны участвовать тоже все — по одним правилам. И поэтому до того, как мы научились собирать налоги, наказывать повышением налогов тех, кто и так их честно платит, и не ловить тех, кто не платит, недальновидно и легкомысленно», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, объем администрируемых СГД поступлений в совокупный бюджет в 2016 году на 88,33 млн евро или на 1,1% превысил план. Как сообщили в СГД, по сравнению с 2015 годом поступления в совокупный бюджет увеличились на 7,3% или 544,1 млн евро, и это самый большой прирост за последние четыре года (в 2013 году прирост составил 5,5%, в 2014 году — 3,7%, в 2015 году — 5,4%). Больше всего в 2016 году увеличились поступления обязательных взносов государственного социального страхования — на 175,61 млн евро или 7,4%.