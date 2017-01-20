Ленинградская область, 20 января, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, когда их машина выехала на лёд Ладожского озера и провалилась. ЧП произошло в Волховском районе Ленинградской области, тела погибших уже извлечены из воды.

danbar44 Лёд

Как сообщили сегодня в Следственном управлении СКР по Ленобласти, по факту обнаружения двух тел мужчин без внешних признаков насильственной смерти начата доследственная проверка.

По предварительным данным, 20 января очевидцы наблюдали, как двое мужчин на автомобиле выехали на лед в южной части Ладожского озера и провалились. На место были вызваны полицейские и спасатели. Последние и достали из затонувшего автомобиля тела 67-летнего водителя и его пассажира, личность которого устанавливается.

«В настоящий момент на месте происшествия работает следователь, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СУ СКР по Ленобласти.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило 09:35 из акватории Ладожского озера в районе острова Птинов. К поисково-спасательным работам были привлечены четыре водолаза поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога и другие сотрудники МЧС в Волховском районе.

Добавим, что в последние несколько дней в Ленинградской области и Петербурге наблюдалась оттепель и неустойчивая ветреная погода. Возможно, именно это привело к ослаблению льда на Ладожском озере.

Добавим, что провалы автомобилей под лёд на Ладоге происходят регулярно. В большинстве случаев люди успевают выбраться из машины и полыньи, однако иногда выезды на лёд оканчиваются трагедией.

Происходят подобные истории и в Санкт-Петербурге. Так, на днях был осужден водитель, утопивший автомобиль с женщиной внутри в Орловском карьере зимой 2016 года.