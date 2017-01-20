Тамбов, 20 января, 2017, 14:56 — ИА Регнум.



Gerfriedc Производство биотоплива

В Рассказовском лесхозе Тамбовской области приступили к реализации проекта по строительству цеха переработки древесины в биотопливо. С рабочим визитом в Рассказовском лесхозе побывал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Именно здесь в этом году начнется строительство цеха по переработке отходов древесины в биотопливо (пеллеты), которые можно использовать, например, для отопления объектов социальной сферы. Пеллеты представляют собой прессованные цилиндры, получаемые из мелкотоварной древесины, опилок, сучьев. Их главное преимущество — сравнительная дешевизна и экологическая безопасность.

Строительство цеха будет идти за счет собственных средств лесхозов Тамбовской области.

«Цех будет перерабатывать отходы лесопиления Рассказовского лесхоза, а также других производственных участков по переработке мелкотоварной древесины, расположенных в соседних районах, — говорит начальник управления лесами Тамбовской области Виктор Маликов. — Прежде чем принять такое решение, мы посетили подобные заводы в других областях, познакомились с их опытом работы. Кроме того, для наладки производственного процесса мы пригласили специалистов из Йошкар-Олы, где подобный завод работает уже много лет».

«Глубокая переработка древесины — это комплексный проект, который позволит использовать лесные насаждения на 90 процентов, — отметил губернатор. — Важно, что от его реализации могут выиграть и другие отрасли, к примеру, коммунальное хозяйство. Кроме того, все эти решения помогут создать и дополнительные рабочие места. Тема производства пеллет на сегодняшний день актуальна. Экономика Тамбовской области нуждается в пересмотре, совершенствовании. А здесь прогнозируется положительный экономический эффект. Ведь некоторые современные котельные сегодня используют отходы лесопроизводства. А пеллеты имеют низкую цену и высокий коэффициент полезного действия».

Александр Никитин выразил надежду на то, что все лесхозы Тамбовщины будут развиваться в этом направлении.

Необходимо отметить, что на территории Рассказовского лесхоза в 2016 году был построен новый цех по переработке мелкотоварной древесины. А именно такая задача по модернизации каждого лесхоза стоит сейчас перед областным управлением лесами. И работа по внедрению нового деревообрабатывающего оборудования идет полным ходом.

«В нашем регионе лесхозы работают успешно, — отметил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. — Об этом говорят и достижения лесного хозяйства — Тамбовская область в десятке лучших регионов России, выполнивших работы по лесовосстановлению за 2016 год. Кроме того, лесной питомник Рассказовского лесхоза стал лучшим в стране по итогам всероссийского смотра-конкурса, организованного Федеральным агентством лесного хозяйства, в номинации «Лучший лесной питомник до 20 гектаров».