Волгоград, 20 января, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Железнодорожный вокзал в центре города-героя «Волгоград-I» преобразится. В настоящее время проектная документация уже подготовлена и получила одобрение Главного управления государственной экспертизы, передает 20 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на размещенную на сайте Главгосэкспертизы России информацию.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Железнодорожный вокзал Волгоград-I

Масштабные ремонтные и восстановительные работы на вокзале, главное здание которого признано объектом культурного наследия регионального значения и является памятником истории и культуры Волгоградской области, будут проводиться впервые за более чем полувековую историю его существования.

Реконструировать главную железнодорожную станцию города будут в несколько этапов. Всего техдокументацией их предусмотрено четыре. Помимо обновления самого вокзала и котельной, планируется строительство двух досмотровых павильонов с ограждением зоны безопасности. Реконструкция ждет и пешеходный тоннель, соединяющий здание вокзала с островными платформами, и береговую платформу.

В главном здании вокзала будет восстановлена декоративная отделка его интерьеров: мозаичные наливные и керамогранитные полы, мраморная облицовка стен и декоративных элементов, колонны дорического ордера и пилястры коринфского, кессонированный центральный купол, потолочные балки, лепной декор арочных перекрытий.

Отреставрируют специалисты и потолочные росписи залов ожидания, на которых изображены Сталинградская битва и строительство Волго-Донского канала и Волжской ГЭС. Первоначальное колористическое оформление и утраченные фрагменты интерьеров воссоздадут на основе анализа сохраненных образцов.

Также здание и территорию вокзала сделают доступной для людей с ограниченными возможностями: полы будут выложены специальной визуально-тактильной плиткой, тактильные указатели появятся на стенах перед лестницами и подъемными платформами.

Напомним, центральное здание железнодорожного комплекса Волгоград-I было возведено в 1954 году по проекту архитекторов Александра Куровского и Самуила Брискина вместо старого, практически полностью разрушенного во время Сталинградской битвы. В настоящее время вокзал является узлом пяти направлений: на Краснодар, Ростов-на-Дону, Москву, Саратов и Астрахань.

Как сообщало ИА REGNUM, здание железнодорожного вокзала Волгограда сильно пострадало после теракта, который 29 декабря 2013 года устроил террорист-смертник. Восстановительные работы велись более четырех месяцев. Обновленное здание вокзала было торжественно открыто 7 мая 2014 года.