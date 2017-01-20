Минск, 20 января, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Белоруссия ищет альтернативу российской нефти. Речь идет о сократившихся поставках черного золото из России. Задачу заместить эти мощности поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обсуждая сегодня, 20 января, доклад с вице-премьером Владимиром Семашко, отмечается на сайте белорусского лидера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Лукашенко договорился с вице-премьером о том, что он доложит главе государства в ближайшее время о ситуации в нефтегазовом секторе страны, особенно в условиях сокращения поставок нефти из России.

«Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами», — заявил белорусский президент.

По его словам, этот вопрос обсуждался еще в конце 2016 года. Эти альтернативные варианты даже использовали, пробуя покупать нефть из Черного и Средиземного морей на белорусские НПЗ. Сделано это было для того, чтобы на практике оценить экономическую эффективность таких решений.

Лукашенко отметил, что хочет быть в курсе всех событий нефтегазового сектора страны, понимать, как продвигаются переговоры с Россией по поводу поставок нефти, чтобы определять свои последующие действия.

Напомним, что в конце декабря прошлого года федеральная антимонопольная служба России и министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти. Белорусские власти заявляли, что если не удастся договориться, то они планируют с 1 февраля повысить тариф на прокачку российской нефти. Однако это повышение с российской стороной согласовано не было. Эксперты изначально отмечали, что этот спор может привести к уменьшению поставок нефти из РФ в Белоруссию. Причем разрешения этого вопроса невозможно было бы добиться без достижения компромисса в вопросе цены и долга за российский газ.

Также стало известно, что по итогу будет действовать правило межправительственного протокола, по которому цена транзита вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс 3%. 28 декабря Минэнерго РФ передало новый график поставок белорусской стороне. Отмечалось, что Москва намерена сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 млн тонн до 4 млн тонн в первом квартале.

Как ранее писало ИА REGNUM, еще в конце сентября между Россией и Белоруссией начался спор по поводу транзита российских энергоносителей. Тогда Белоруссия в одностороннем порядке повысила тариф в среднем на 50%. «Транснефть» тогда заявила, что это нарушает межправительственное соглашение.

Уже в ноябре российская нефтепроводная монополия сообщала, что речь идет уже о росте на 20,5%. Но и это с «Транснефтю» не согласовывалось. В конце декабря российская сторона направила Белоруссии свои предложения для разрешения спора. Предложение подразумевало рост тарифа на 11,76 и 5,8%. Переговоры планировали продолжить уже в 2017 году, заявлял конце 2016 года глава «Белнефтехима» Игорь Ляшенко.