Москва, 20 января, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Французский нападающий Стефан Да Коста, выступающий за хоккейный клуб ЦСКА (Москва), приступил к полноценным тренировкам. Об этом сообщает в пятницу, 20 января, «Р-Спорт».

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«Да Коста, не играющий с 15 октября 2016 г, работает в общей группе на тренировке армейцев в пятницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 27-летний хоккеист в текущем сезоне сыграл за столичный клуб в 17 матчах и набрал 11 (5 голов + 6 передач) очков.

После пятидесяти одной игры в чемпионате КХЛ московский ЦСКА пока занимает второе место на «Западе», имея в активе 114 очков.