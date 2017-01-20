Киев, 20 января, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины передал ПАО «Укрзализныця» (отвечает за функционирование железных дорог в стране) в управление правительства — для повышения эффективности ее корпоративного управления.

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«В 2017 году планы «Укрзализныци» и правительства достаточно амбициозные. В первую очередь мы вместе с министерством инфраструктуры планируем увеличить инвестиции в повышение сервиса, повышение качества подвижного состава. В течение 2017 планируем заказать у украинского производителя строительство не менее 50 вагонов, провести модернизацию не менее 200 вагонов, отремонтировать не менее 2 тысяч вагонов», — заявил прессе вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Он также подчеркнул, что реализация этих планов — это не только улучшение сервиса для пассажиров, но еще и перспективы для отечественного производителя, увеличение доходов и повышение стабильности работы украинской железной дороги.

«Хочу поблагодарить руководство и коллектив украинской железной дороги, поскольку по результатам 2016 года «Укрзализныця» впервые, по крайней мере за последние два года, работает прибыльно. Это тот положительный момент, который дает уверенность, что мы движемся в правильном направлении», — отметил Кистион.

Уже сегодня, 20 января, министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил с жесткой критикой Войцеха Бальчуна, польского менеджера и музыканта, который является главой «Укрзализныци».

"Я не верил, что человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса. Но я был один против всех, и для меня принципы независимого избрания были важнее собственного предчувствия. К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоу-мэна, а не акулу из РКР Карго. Все дальнейшие действия Бальчуна подтвердили мое мнение о польском менеджере», — заявляет профильный министр.

«Постоянные споры, желание вместо работы заниматься концертами и политическими договоренностями, готовность быть ширмой, а не менеджером изменений, странные кадровые назначения, речи и презентации, которые не имели ничего общего с действительностью. И большой пиар, который известно кто оплачивал», — отметил Омелян. Он информирует, что обратился к руководству государства с просьбой провести заседание всех заинтересованных сторон, чтобы заслушать реальное положение вещей на «Укрзализнице».

Ранее Бальчун сообщил журналистам, что 2016 год «Укрзализныця» закончила с прибылью в 303 млн грн, «чем выполнила свои обязательства перед государством». Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что поддерживает пункты плана развития ПАО «Укрзализныця» на 2017 год, которые представил польский менеджер.

«На сегодняшний день, вызов перед новым менеджментом стоит достаточно серьезный, так как и внутренний саботаж и другие преграды мешают принимать быстрые и эффективные решения. Мы должны обеспечить поддержку инициатив, которые дадут возможность компании стать прозрачной, открытой и то, что я увидел в плане — модернизация, закупка вагонов, изменение системы закупки топлива, должно дать возможность вывести эту компанию в чемпионы. Для этого нужно усиливать менеджмент, дать им возможность нормально развиваться, изменить быстро наблюдательный совет и ввести в него независимых и профессиональных людей. Я готов поддерживать инициативы по реализации этого плана, я готов уничтожать любую мафию, которая может приближаться к «Укрзализныце», — резюмировал Гройсман.

Также отметим, что Бальчун является одним из самых высокооплачиваемых чиновников на Украине. Его официальная зарплата составляет от $800 тыс. до $1 млн в год. Его реакции на критику профильного министра пока не последовало.