Абуджа, 20 января, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Число погибших в результате случайного воздушного удара нигерийской авиации по лагерю беженцев в городе Ранн возросло до 90 человек, а может возрасти до 170, заявила организация «Врачи без границ», сообщает Reuters.

Gar3th Самолёт ВВС Нигерии

Воздушный удар произошел 17 января на северо-востоке штата Борно, по ошибке две бомбы были сброшены на лагерь беженцев, хотя предназначались для террористов «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Врачи без границ заявляют, что по некоторым данным число жертв может достигнуть 170 человек.

«Это цифра должна уточняться», — сказал генеральный директор организации Бруно Йохум.

Борно является центром сосредоточения террористической организации «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая на протяжении семи лет пытается создать здесь халифат. В противостоянии с боевиками за семь лет погибли свыше 15 тыс. человек, около двух миллионов лишились крова и покинули свои дома, многие из которых переселились в лагеря для беженцев.

«Нигерийские воздушные силы сбросили две бомбы в центре города Ранн», — говорится в заявлении организации «Врачи без границ».

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари принес извинения сотрудникам «Врачей без границ» и тем, кто бежал от «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и которые пострадали в результате ошибочной бомбардировки.