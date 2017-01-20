Рига, 20 января, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Годовой рост цен на жилье в Латвии в третьем квартале 2016 года был вторым по уровню в ЕС, свидетельствуют данные Европейского статистического бюро «Eurostat», сообщает LETA.

moritz320 Ключи от нового жилья

Так, в третьем квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом 2015 года цены на жилье в Латвии выросли на 10,8%. Больший прирост наблюдался только в Венгрии — 11,6%. В 25 странах ЕС, по которым доступны данные, цены на жилье за год повысились. В Литве прирост составил 5,3%, в Эстонии — 7,4%. Снизились только цены на жилье за год на Кипре — на 3,3% и в Италии — на 0,9%.

Если сравнивать со вторым кварталом 2016 года, цены на жилье в 25 странах ЕС повысились. Снизились они только в Румынии — на 0,7%, а в Финляндии не изменились. Самый большой квартальный прирост цен в третьем квартале зарегистрирован на Мальте — 5,4%, в Ирландии — 4,7%, а также в Эстонии, Литве и Венгрии — 3,4%. В Латвии, Болгарии и Словакии он составил 1,6%. В ЕС в целом годовой прирост цен на жилье в третьем квартале 2016 года составил 4,3%, квартальный — 1,5%, в еврозоне — соответственно 3,4% и 1,3%.

Стоит добавить, что данные об изменениях цен на жилье в Греции недоступны, данные по Болгарии и Италии являются предварительными, а по Люксембургу — неполными.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с началом освоения средств из структурных фондов ЕС в 2017 году развитие в строительстве составит 25%, что создает огромные риски для отрасли, заявил на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма заместитель госсекретаря Минэкономики Эдмунд Валантис. «Это будет огромный подъем по сравнению со спадом на 20% в этом году. Планируется, что в 2017 году инвестиции в строительство превысят 600 млн евро. В 2018 прогнозируется рост на 8%, а в 2018 году на 10%», — рассказал Валантис. Такой подъем отрицательно отразится на качестве, продуктивности и приведет к росту цен, считает специалист. Валантис прогнозирует, что в 2017 году строительные затраты вырастут на 6%, также увеличатся зарплаты строителей.