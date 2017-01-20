Москва, 20 января, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского, указавшего на притеснения русских, учитывать, что Россия — многонациональная страна, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Обращаю внимание, что в этом зале присутствуют депутаты, представляющие разные нации и народности, представляющие Россию. Россия — многонациональная страна. Поэтому, когда мы говорим о какой-то национальности, о какой-то нации, когда мы подчеркиваем свое отношение к народу, давайте это учитывать. Потому что мы с вами живем в России», — заявил Володин, комментируя выступление Жириновского.

Лидер ЛДПР говорил о роли национальных республик в распаде СССР, а также упомянул опубликованную в 1987 году статью под названием «Русские в СССР». «Вот перестройка позволила, так сказать, эту статью выпустить, и потом замолчали уже. Уже стало невыгодно раскрывать бедственное положение русских. Вот цифры, цифры советской статистики, так сказать. Сама идея была какая? Значит, вот есть русский народ, прибалты, белорусы, вроде бы более высокоразвитые. Теперь, говорят, давайте поднимем отсталые народы до уровня высокоразвитых. И к чему это привело? Что подняли отсталые народы выше, чем те, которые были до этого. А кто будет страну сохранять? Кто ее будет кормить?» — задавал он вопрос.

«Русские везде в меньшинстве… Они выгнали остатки русских со своих регионов и объявили независимость. То есть, если бы исходить из того, что эта ленинская национальная политика должна была сохранять Советский Союз путём неравномерного развития, мы даём больше им, но они с нами вместе, они нас любят, уважают, как-то ещё можно было бы, хоть чуть-чуть, понять такую схему. Но они не любят, они выгнали немедленно в 1991 году, немедленно выгнали всех русских и до сих пор выгоняют, забирая их квартиры, с позорными надписями: русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки. Не покупайте квартиры у русских, мы у них даром возьмем», — заявил Жириновский.

«Разве можно опускать главный народ? Посмотрите литературу и искусство, все герои Советского Союза из национальных регионов, у русских больше всего было героев — ничего нет, называйте фамилии, имена. Единицы. Про остальных вообще не знают, так сказать. Как только герой в национальной республике, там и памятники ему стоят и везде, во всех учебниках. Вот вам результат: они — герои, у них все хорошо, у них великая культура, великий язык, а русские — рвань, пьянь, поезжай без дорог, без всего, у них «Боярышник», у русских. Так это же вы сделали», — отметил парламентарий, выступая на пленарном заседании.

Комментируя слова Жириновского о распаде Советского Союза, Володин согласился с тем, что нужно делать выводы из истории. «Вы в чем правы, что нам надо делать выводы из истории, но не надо повторять ошибки», — отметил спикер Госдумы. «Все мы братья. Вот надо из этого исходить. И тогда у нас многое будет получаться. А то, что понаделали и расхлёбываем до сих пор, это как раз вот те ошибки, над которыми надо работать. И там, как вы знаете тоже, во многом было не по вине тех, о ком сейчас говорите. Тот же глава Казахстана до последнего делал всё, для того чтобы сохранить Советский Союз. Кто его разрушил-то?» — указал Володин.