Тегеран, 20 января, 2017, 14:35 — ИА Регнум.



En.kremlin.ru Али Акбар Велаяти (в центре)

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи подписал указ о назначении Али Акбара Велаяти руководителем совета попечителей Исламского университета «Азад». Советующий документ размещен на сайте рахбара.

«В связи с печальной кончиной руководителя и основателя Исламского университета «Азад», а также отсутствия предложений по кандидату на этот пост от Высшего совета культурной революции, принято решение назначить на эту должность господина Велаяти», — говорится в указе духовного лидера. Это решение принято для сохранения эффектности работы университета. Хаменеи призывал членов совета попечителей и Высшего совета культурной революции оказать помощь Велаяти в работе на новой должности.

Четвертый президент исламской республики (1989−1997 гг.) Али Акбар Хашеми Рафсанджани скончался 8 января в возрасте 82 лет от сердечного приступа. Он создателем университета, основанного в 1982 г.