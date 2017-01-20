Минск, 20 января, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Белорусские власти решили выдать Азербайджану блогера Александра Лапшина. Об этом сообщает бакинский портал Day.az. «Заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук, рассмотрев просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче имеющего российское и израильское гражданства блогера Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, постановил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны», — передает издание.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Утро Лукашенко

Уголовное дело против Лапшина было возбуждено в связи с «незаконным» посещением блогером «оккупированных» территорий Азербайджана. Комментируя эту информацию, глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян на своей странице в Facebook заявил, что решение белорусской прокуратуры пока не предоставлено адвокатам Лапшина, но им удалось получить выдержку.

В ней говорится: «Поручить Департаменту исполнения наказаний МВД Республики Белоруссия организовать передачу Лапшина Александра Валерьевича представителям компетентных органов Азербайджанской Республики после вступления решения о его выдаче в законную силу. О принятом решении уведомить Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики. Копию настоящего постановления направить Лапшину Александру Валерьевичу, разъяснив право обжалования постановления о выдаче в Минский городской суд в течение 10 суток с момента получения его копии».

Напомним, что ранее, 17 января этого года, в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году, министру иностранных дел России Сергею Лаврову был задан вопрос, как Москва оценивает факт ареста блогера Лапшина в Минске. Приведем ответ главы российской дипломатии:

«Во-первых, мы против криминализации в качестве уголовного преступления посещений журналистами или просто частными лицами той или иной территории в том или ином регионе. Во-вторых, мы против того, чтобы экстрадировать граждан Российской Федерации, задержанных в той или иной стране, в третью страну.

У нас был консульский контакт с А.Лапшиным. Мы знаем, что он одновременно является гражданином Израиля. Израильские дипломаты тоже были с ним в контакте. Исходим из того, что будем предпринимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина Российской Федерации, который одновременно является гражданином Израиля.

В этой связи скажу еще одну вещь. Как вы знаете, у нас с Белоруссией Союзное государство, в рамках которого принято принципиально решение выравнивать права граждан одной и другой стран во всех без исключения областях. Одной из таких сфер приложения наших нынешних усилий является согласование параметров единого визового пространства. Это требует единого миграционного пространства, это требует среди прочего определения единых списков лиц, которые нежелательны и желательны, это также требует единой политики в области экстрадиции.

Мы надеемся, что сейчас этот вопрос актуален, потому что есть тема о договоренности между Белоруссией и ЕС о создании лагерей для нелегальных мигрантов на территории Белоруссии. Учитывая, что у нас нет с Белоруссией оформленной наземной, сухопутной границы, это создает вопросы и возможности для злоупотребления. Мы начинаем на эту тему диалог с нашими белорусскими коллегами. В принципе, мы уже давно ведем переговоры о единой миграционной политике. Сейчас, я думаю, все эти события требуют ускорить эти разговоры и привести, наконец, к каким-то результатам.

Повторю еще раз, мы имеем консульский доступ к нашему гражданину, который был задержан в Белоруссии. Мы вместе с израильтянами, как с представителями страны его второго гражданства, работаем в тесном контакте».

Подруга Лапшина, которая ведет его страницу в Фейсбук, подробно описала ситуацию с решением об экстрадиции блогера.