Екатеринбург, 20 января, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) подготовлен к аварийным ситуациям. В распоряжении наземных служб имеется вся необходимая для эвакуации техника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Der.metzger2009 В аэропорту «Кольцово»

Напомним, в начале января всю страну всколыхнуло ЧП в калининградском международном аэропорту «Храброво». Ночью 4 января здесь неудачно приземлился Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», который прилетел из Москвы. Лайнер не сумел вовремя затормозить и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У него отломалась передняя стойка шасси, он упал на «брюхо».

Также читайте: Коллапс в Калининграде: транспортная изоляция плюс паралич власти

Никто из находившихся внутри пассажиров не пострадал. При этом выяснилось, что в аэропорту нет специальной техники, которая могла бы помочь убрать самолёт с полосы. В результате «воздушные ворота» Калининграда оказались закрыты практически на сутки. Только вмешательство Балтийского флота помогло убрать лайнер с полосы.

Всего в аэропорту были задержаны порядка шести тысяч человек. И тут выяснилась ещё одна проблема: острая нехватка гостиничных мест. Многим людям пришлось ночевать прямо на полу аэровокзала.

Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге, как и калининградский, тоже является международным. С начала 2000-х здесь прошла масштабная реконструкция. Появились новые терминалы, в том числе и логистический, модернизирована взлётно-посадочная полоса. В 2009 году аэропорт принял участников саммита Шанхайской организации сотрудничества и встречи БРИК. С 2010-го ежегодно прилетают участники международной промышленной выставки «Иннопром». Также аэропорт принимает участников и других крупных мероприятий, в том числе и международного уровня. Также областные власти готовили регион к приёму выставки EXPO-2020. Борьбу за неё Екатеринбург проиграл. Но аэропорт в целом был готов принять её участников.

Как отмечает пресс-секретарь Дмитрий Тюхтин, оснащение любой «воздушной гавани» является обязательным по действующему законодательству. «Разница в оснащении зависит только от категории аэропорта», — говорит Дмитрий Тюхтин.

По данным аэропорта «Кольцово», у него имеется вся необходимая для любого типа аварийно-эвакуационных работ техника. В том числе есть тягачи, аварийные пневмо-тканевые подъёмники, подкатные тележки, настилы для буксировки, а также стропы для подъема фюзеляжа воздушных судов. Часть из этого пришлось применить 21 декабря 2016 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 20 декабря Boeing 767 Екатеринбург — Пхукет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер пришлось эвакуировать. Для этого применяли тягачи и тросы. На некоторое время аэропорт был закрыт. Десятки рейсов задержали. Но уже через несколько часов аэропорт снова открыли.

Ранее по теме: ЧП в «Кольцово»: самолёт Екатеринбург — Пхукет покинул Урал

Ещё одно ЧП, испытавшее данный аэропорт на прочность, произошло вечером 17 января. Окрестности «Кольцово» окутал густой туман. Работа «воздушной гавани» была парализована, многие рейсы задержали на несколько часов. Некоторые самолёты совершили посадку в Челябинске и Тюмени. В аэропорту застряли сотни людей. Полностью работа была восстановлена лишь к вечеру 18 января. По словам пассажиров, ожидающим регулярно предлагали прохладительные напитки. «В аэропорту Екатеринбурга задержаны с утра десятки рейсов по погодным условиям. Но порядок — потрясающий. Все организовано, никто на полу не валяется. И толпы возмущенных людей не слоняются. Регулярно объявляют о бесплатной выдаче прохладительных напитков. Несколько часов назад начались отправка и приемы рейсов. Аэропорт — потрясающий. Отличного международного уровня», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из пассажирок.

Отдельная тема — обеспечение пассажиров местами в гостиницах. И с этим как раз потенциально могут быть проблемы. В соединённом с аэропортом переходом отеле «Анжело» — всего 211 номеров, а в гостинице «Лайнер» — 152 номера. На случай массовых задержек для всех мест не хватит. Впрочем, если опаздывает лишь один-два самолёта, то пассажиров вполне можно разместить. Кроме того, как отмечают в аэропорту, за размещение пассажиров в гостиницах ответственны авиакомпании. Также у авиакомпаний есть договорённости и с другими гостиницами Екатеринбурга.