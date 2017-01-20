Горки-2, Московская область, 20 января, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Российские регионы в минувшем году затратили на содержание дорог более 700 миллиардов рублей. Прошлогодний объём дорожного фонда составил 614 миллиардов рублей. Введённая система «Платон» себя оправдывает. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании о развитии дорожного хозяйства сегодня, 20 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы предполагаем, что расходы регионов за 2016 год будут более 700 млрд рублей», — отметил Медведев. Он отметил, что не допустить сокращения финансирования российского дорожного хозяйства удалось несмотря на оптимизацию бюджетных расходов.

По словам главы российского правительства, в предстоящие годы нужно добиться того, чтобы в большинстве городов России дороги пришли в нормативное состояние. Из бюджета уже выделено 30 миллиардов рублей.

«К 2020 году в таком уже нормальном, хорошем, можно сказать, состоянии должно быть порядка 85% дорог», — сказал Медведев, уточняя, что речь идёт о федеральных трассах.

Упоминая систему «Платон», Медведев отметил, что она оправдывает себя. Тем не менее, пока не было полностью проанализировано, как система работает, например, по собираемости средств и эффективности их расходования, и такой анализ нужно провести.

«Деньги, собранные в рамках «Платона», идут на строительство новых и ремонт уже существующих дорог», — казал он.

Напомним, система «Платон» действует с 15 ноября 2015 года. Сначало предполагалось, что тариф в 1,53 рублей за 1 км пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 одп до 3,06 рублей. Затем индексация была отсрочена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января в рамках Гайдаровского форума первый заместитель министра транспорта России Евгений Дитрих заявил, что министерство транспорта России рассчитывает в 2017 году проработать вопрос дифференциации тарифов системы «Платон».

Повышение тарифа с 1 февраля 2017 года ещё не утверждено на уровне правительства, но его параметры остаются теми же, что и были. «На сегодняшний момент параметры таковы: с 1 февраля — это 2,61 руб./км, с 1 июня — 3,06 руб./км», — сказал он.