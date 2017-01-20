Сыктывкар, 20 января, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин доложил главе региона Сергею Гапликову о ходе проведения мероприятий по ликвидации последствий утечки нефти, произошедшей недалеко от посёлка Каджером Печорского района (приблизительно в 110 километрах от г. Печоры). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Alaska Resources Library Загрязненные при разливе нефти камни

В муниципалитете зафиксированы два порыва нефтепровода ООО «Лукойл-Коми».

Технические инциденты, связанные с разгерметизацией межпромыслового нефтепровода (диаметром 219 мм), произошли 16 января этого года на Южно-Терехевейском нефтяном месторождении КЦДНГ-6 ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». На места утечек выезжала комиссия, сформированная Печорской природоохранной межрайонной прокуратурой, в состав которой входили представители Печорского городского комитета по охране окружающей среды.

По информации ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз», объём излившейся нефти составил около 4 кубических метров. На участках для сборки нефти установлены два водоотводящих котлована, объем нефтесодержащей жидкости с учётом обводнения в одном котловане составил 52 кубических метра, во втором — 122 кубических метра. Точный объём будет установлен в ходе дальнейшего расследования.

По визуальным наблюдениям, площадь первого нарушенного участка составляет приблизительно 0,2 га. Площадь второго — приблизительно 0,13 га. Точная площадь нефтезагрязнения будет определена по результатам инструментальной съёмки.

Места разгерметизации трубопровода расположены на расстоянии 1,5 км и 1,0 км от дожимной насосной станции «Южный Тереховей». В водотоки нефть не попала — ближайшие природные водные объекты расположены на расстоянии 4−5 км от зоны утечки, угрозы попадания нефтепродуктов в водотоки нет.

Утечка нефти локализована — к моменту осмотра сотрудниками ООО «Лукойл-Коми» на месте первого инцидента порыв нефтепровода был загерметизирован, на месте второго — установлен «саркофаг» поверх «хомута», наложенного на место разгерметизации. Работы по локализации нефтеразливов и вывозу нефти были начаты непосредственно после обнаружения мест разгерметизации 16 января, сейчас ведутся работы по ликвидации нефтезагрязнений. Работы выполнены на 40 процентов и ориентировочно будут завершены 27 января этого года.

На втором участке устранения инцидентов задействованы 6 единиц техники: 2 экскаватора, вакуум-бочка, самосвал, трал, вахтовый автомобиль, а также 10 человек из числа персонала НАСФ КЦДНГ-6 ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз». Ведётся откачка нефтесодержащей жидкости, которая утилизируется на ДНС «Южный Терехевей». Нефтезагрязненный грунт вывозится на шламонакопитель Кыртаельского нефтегазового месторождения силами подрядной организации — ООО «Автогазкомплект».

Весной нынешнего года аварийные участки будут обследованы Межведомственной комиссией по проверке выполнения мероприятий по безопасному пропуску весеннего половодья с целью недопущения попадания нефтепродуктов в водотоки в период паводка.

По предварительной информации причина разгерметизации — коррозия. Данный нефтепровод эксплуатируется ООО «Лукойл-Коми» с 2003 года, в 2014 году он успешно прошёл процедуру технического диагностирования, износа и дефектов обнаружено не было. Следующая плановая диагностика была запланирована на ноябрь 2018 года.