Пермь, 20 января, 2017, 14:21 — ИА Регнум. В Перми наметилось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. С 16 по 18 января уровень заболеваемости ниже, чем за аналогичный период прошлой недели на 13,4%. В связи с чем, оснований для дальнейшего приостановления образовательного процесса нет, учебный процесс возобновляется с 23 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

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Вместе с тем в учреждениях продолжат действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия. В школах и детских садах должны приостановить посещение на семь дней в случае, если одновременно в группе будут отсутствовать 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ

Добавим, что с 9 по 15 января в городе Перми ОРВИ и гриппом заболело 14 796 человек, показатель заболеваемости составил 138,9 на 10 тыс. населения, что превышает эпидемический порог на 85,5%.По данным лабораторного мониторинга, наряду с вирусами негриппозной этиологии активно циркулируют вирусы гриппа А (H3N2).