Мельбурн, Австралия, 20 января, 2017, 14:21 — ИА Регнум. В Мельбурне (Австралия) растет число жертв наезда автомобиля на пешеходов в центре города. О четырех погибших сообщает издание Business Insider Australia.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

По предварительным данным, в числе погибших — 10-летняя девочка. В результате инцидента пострадали 20 человек, ранее сообщалось о 15 пострадавших.

СМИ уточняют, что водитель машины мог быть наркоманом — ранее он был уличен в употреблении наркотиков. Кроме того, у него было диагностировано психическое расстройство.

По версии полиции, происшествие не связано с терроризмом. Виновник арестован, причины трагедии устанавливаются.