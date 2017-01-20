Варшава, 20 января, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Волонтёры содружества «Курск», восстанавливающие памятники советским воинам в Польше, начали второй масштабный визит в Россию. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM командир «Курска» Ежи Тыц, сегодня, 20 января, активисты пересекли латвийско-российскую границу и сейчас находятся в Псковской области.

Маршрут польских волонтёров

«Наша программа очень насыщенная программа, — рассказал Тыц. — Мы везём в деревню Ежовка в Мордовии землю с могилы павшего у нас в Польше красноармейца, чтобы рассыпать землю на могиле его жены. Кроме того, мы планируем побывать в Курске, Воронеже, Саранске, Белоомуте, Москве, Ржеве и Зеленограде».

Граждане Польши путешествуют по России на автомобиле советской сборки УАЗ, который является раритетным автомобилем в Польше. Общая протяжённость пути составит свыше 3 тыс. км.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в октябре 2016 года ребята из «Курск» прибыли в Россию с первым официальным визитом. Тогда они встретились с официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Напомним, с 2012 года «Курск» восстановил в Польше 25 памятника советским солдатам и три военных кладбища. Минувшим летом Ежи Тыц был награждён медалью Минобороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».