Калуга, 20 января, 2017, 14:14 — ИА Регнум. К трем годам и шести месяцам лишения свободы условно со штрафом в 300 тысяч рублей приговорен cудом за мошенничество 57-летний житель Ульяновского района Калужской области, сообщил 20 января корреспонденту ИА REGNUM прокурор района Денис Косик.

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По его словам, следственным отделением калужского регионального Управления ФСБ России было установлено, что в сентябре 2008 года злоумышленник в ходе проведения комиссионного осмотра в Калужской областной психиатрической больнице предъявил медицинские документы, содержащие ложные сведения о состоянии здоровья и симулировал признаки слабоумия. По результатам заочного медицинского освидетельствования, проведенного по документам в филиале №4 в калужском бюро по медико-социальной экспертизе при Министерстве труда Российской Федерации, мужчине была установлена первая группа инвалидности бессрочно с третьей степенью ограничения способности к трудовой деятельности.

Затем злоумышленник предоставил в отдел Пенсионного фонда России недостоверные сведения, на основании которых ему назначили пенсию по инвалидности, а также компенсационные выплаты по уходу за ним. В итоге, мошеннику незаконно были выплачены свыше 1,5 млн рублей, которые впоследствии были взысканы судом.