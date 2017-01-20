Калужанин прикинулся сумасшедшим, чтобы получить бессрочную инвалидность
Калуга, 20 января, 2017, 14:14 — ИА Регнум. К трем годам и шести месяцам лишения свободы условно со штрафом в 300 тысяч рублей приговорен cудом за мошенничество 57-летний житель Ульяновского района Калужской области, сообщил 20 января корреспонденту ИА REGNUM прокурор района Денис Косик.
По его словам, следственным отделением калужского регионального Управления ФСБ России было установлено, что в сентябре 2008 года злоумышленник в ходе проведения комиссионного осмотра в Калужской областной психиатрической больнице предъявил медицинские документы, содержащие ложные сведения о состоянии здоровья и симулировал признаки слабоумия. По результатам заочного медицинского освидетельствования, проведенного по документам в филиале №4 в калужском бюро по медико-социальной экспертизе при Министерстве труда Российской Федерации, мужчине была установлена первая группа инвалидности бессрочно с третьей степенью ограничения способности к трудовой деятельности.
Затем злоумышленник предоставил в отдел Пенсионного фонда России недостоверные сведения, на основании которых ему назначили пенсию по инвалидности, а также компенсационные выплаты по уходу за ним. В итоге, мошеннику незаконно были выплачены свыше 1,5 млн рублей, которые впоследствии были взысканы судом.